Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Hildburghausen (ots)

Im Zeitraum 29.05.2019, 17:00 Uhr bis 31.05.2019, 10:00 Uhr wurde in Hildburghausen auf dem Anwohnerparkplatz für Bewohner des Häfenmarktes in der Oberen Allee, ein weißer Seat Leon beschädigt. Vermutlich streifte ein aus- oder einparkendes Auto den abgeparkten Pkw an dessen hinteren Stoßstange, so dass ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- Euro entstanden ist. Der Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu bemühen. Der sichergestellte Farbabrieb an der Stoßstange in den Farben braun, blau und orange erbrachte wichtige Hinweise zum Tatfahrzeug. Wer Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht geben kann, meldet sich unter 03685-7780 bei der Polizei in Hildburghausen.

