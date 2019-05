Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped und Fahrrad geklaut

Barchfeld (ots)

In der Nacht zum Donnerstag entwendeten Unbekannte eine rote Simson S50 und ein schwarz-rotes Mountainbike von einem überdachten Fahrradabstellplatz auf einem Firmengelände in der Straße "Im Vorwerk" in Barchfeld. Der Wert der entwendeten Fahrzeuge betrug ca. 1.150 Euro. Personen, die zu diesem Diebstahl sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695 551-0.

