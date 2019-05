Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken Unfall verursacht

Suhl (ots)

Ein 18-Jähriger befuhr am Freitag gegen 0.15 Uhr die Rudolf-Virchow-Straße auf Höhe des Klinikums in Suhl. In einer Kurve kam er nach rechts von der Straße ab, durchbrach einen Metallzaun und stieß gegen einen Baum. Der Rettungsdienst versorgte bei Eintreffen der Polizei bereits den Verursacher, der 2,18 Promille in den Alkomaten pustete. Es entstand Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Es folgten eine Blutentnahme, eine Anzeige und das Auto musste abgeschleppt werden.

