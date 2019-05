Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fest geschlafen

Suhl (ots)

Montagabend erhielt die Polizei die Mitteilung über laute Musik, die seit mehreren Stunden aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Himmelreich" in Suhl zu hören war. Da der Bewohner auf Klingeln und Klopfen die Tür nicht öffnete und gesundheitliche Probleme nicht ausgeschlossen werden konnten, kamen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz. Nach einer Türöffnung kam Entwarnung. Der Bewohner schlief tief und fest und bekam von dem Aufwand nichts mit.

