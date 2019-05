Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit LKW

Kloster Veßra (ots)

Am Freitag (24.05.2019) gegen 9.40 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit einem LKW und Auflieger die Schleusinger Straße in Kloster Veßra. Nach Angaben des Fahrers bemerkte er ein Quietschen am LKW, der plötzlich nach rechts zog. Obwohl der Mann versuchte gegenzusteuern, fuhr er in den Graben. Dabei stürzten der LKW sowie der Hänger, auf dem sich knapp 26 Tonnen Kies befanden, auf die Seite. Dabei lief Diesel aus dem Fahrzeug. Dieser musste abgepumpt und das verunreinigte Erdreich abgetragen werden, um eine Verunreinigung eines angrenzenden Baches zu verhindern. Die Wasserbehörde sowie die Feuerwehr kamen zum Einsatz. Ein Abschleppdienst musste den LKW aufrichten und die Ladung mit Hilfe eines Baggers bergen. Es entstand Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Eine Verkehrswarnmeldung wurde abgesetzt. Der Fahrer verletze sich und kam ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell