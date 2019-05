Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Jungem Mann wird Verkehrsunfall zum strafrechtlichen Verhängnis

Schmalkalden (ots)

Am 24.05.2019 kam ein 22-Jähriger junger Mann gegen 03:25 Uhr mit seinem Motorrad in der Künkelsgasse in Schmalkalden zu Fall. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt und in das Klinikum Schmalkalden zur ambulanten Behandlung verbracht. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann das Motorrad unter Einfluss von Betäubungsmitteln führte, keinen Führerschein bestitzt, und das Motorrad wegen eines Diebstahls aus der Vergangenheit gesucht wurde. Bei einer Durchsuchung des Mannes im Klinikum wurden zudem Betäubungsmittel in seiner Hosentasche aufgefunden.

