Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Telefonbetrugsmasche Gewinnversprechen

Bad Salzungen (ots)

Auf der PI Bad Salzungen sind in den vergangenen Tagen mehrere Anzeigen wegen versuchtem Gewinnspieltrickbetrug eingegangen. Die Anzeigenerstatter gaben an, dass ihnen offeriert wurde, dass sie eine Gewinnauszahlung im fünfstelligen Bereich erhalten sollen. Die Geldübergabe wird persönlich in den nächsten Tagen erfolgen. In einem weiteren Telefonat, wurden die Anzeigenden dann aufgefordert, sogenannte Steam Karten zu kaufen, da eine Notargebühr in Höhe von 900 Euro fällig wäre. Bei den Steam Karten handelt es sich um Guthabenkarten, die einen Cash Code haben und für Online Dienste ( Online Spiele ) eingesetzt werden können. Wenn die Aufgeforderten solche Steam Karten erwerben und die Cash Codes per Telefon durchgeben, können diese Guthaben eingelöst, ohne das diese Transaktion rückverfolgt werden kann.

Eine Gewinnauszahlung kommt nie zu stande.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell