Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: verletzter Radfahrer, Zeugen zum Unfallhergang gesucht

Krayenberggemeinde (ots)

Auf dem Weg zur Arbeit, entdeckte am 25.05.2019 gegen 05:45 Uhr in Dorndorf im Steinweg eine junge Frau einen offensichtlich verletzten jungen Mann, der auf der Straße lag. Unmittelbar neben ihm befand sich ein Fahrrad. Die junge Frau informierte daraufhin den Rettungsdienst und dieser die Polizei. Der junge Mann wies Verletzungen am Kopf auf und war unterkühlt. Er wurde ins Klinikum nach Bad Salzungen verbracht. Das Fahrrad wurde durch die Polizeibeamten zur Eigentumssicherung sichergestellt. Nach eigenen Angaben des jungen Mannes hat dieser auf Grund seiner Alkoholisierung den Sturz mit dem Fahrrad verursacht. Zeugen die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können werden gebeten sich unter der Tel. 03695/5510 bei der PI Bad Salzungen zu melden.

