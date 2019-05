Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kind bei Verkerhsunfall verletzt

Schmalkalden (ots)

Am 24.05.2019 gegen 15:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Haargasse in Schmalkalden. Der 30-jährige PKW-Fahrer befuhr die Haargasse in Richtung Weidebrunner Gasse. Hier überquerte unvermittelt ein 2-jähriges Mädchen die Straße, sodass der Autofahrer eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Das Kind stürtze nach dem Zusammenstoß auf die Straße und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde das Kind kurzzeitig in das Klinikum Schmalkalden verbracht und anschließend in das Klinikum verlegt. Am Fahrzeug selbst entstand kein sichtbarer Schaden.

