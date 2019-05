Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl Fahrrad aus Kellerraum

Meiningen (ots)

In der Nacht vom Freitag, den 24.05.2019 zum Samstag, den 25.05.2019 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Kellerraum in der Mauergasse in Meiningen. Aus diesem wurde ein Fahrrad der Marke MTB Haibike entwendet. Fahrradbeschreibung: Modell: Edition 7.10, Rahmenhöhe: 45cm, 24-Gang, Farbe: grün-weiß-schwarz-matt. Zeugen mögen sich umgehend bei der Polizei in Meiningen melden.

