Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Telefonbetrugsmasche Gewinnauszahlung

Suhl (ots)

In den vergangen Tagen sind bei hiesiger Dienststelle vermehrt Anzeigen eingegangen, in dem die Geschädigten Telefonanrufe erhielten, wo ihnen eine Gewinnauszahlung in fünfstelliger Höhe versprochen wurde. Das Geld werde ihnen in den nächsten Tagen persönlich überbracht. Allerdings müssten die angerufenen Personen zunächst erst einmal Notarkosten begleichen. Dazu werden sie durch die Anrufer aufgefordert STEAM Karten zu kaufen. Steam Karten sind Guthabenkarten für Online Dienste ( Onlinespiele ). Wenn Geschädigte tatsächlich solche Karten erworben haben, werden sie aufgefordert die Cash Codes der Karten telefonisch durchzugeben. Somit wird das Guthaben der Karten aktiviert und es kann nicht rückverfolgt werden durch wenn es entzogen wurde. Auf die Gewinnauszahlung warten die Geschädigten dann vergebens.

