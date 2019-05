Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Medieninformation der PI Hildburghausen für den Zeitraum vom 24.05.2019 06.00 Uhr bis 26.05.2019 06.00 Uhr

Suhl (ots)

Am frühen Samstagabend (25.05.2019) gegen 17.30 Uhr wurde in eine Firma in Hildburghausen, Langer Steg eingebrochen. Der Täter hebelte eine Werkhallentür auf und durchwühlte die Sozialräume. Aus einem wurde eine Kaffeekasse entwendet, welche später in einem Absetzcontainer aufgefunden werden konnte. Der Sachschaden wird mit 2000 Euro beziffert. Der Beuteschaden ist derzeit unbekannt.

In der Nacht von Freitag (24.05.2019) auf Samstag brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Hildburghausen, Coburger Straße ein, indem sie das angekippte Fenster zum Keller aufhebelten. Der/Die Täter durchwühlten den Keller und mussten dann ohne Beute den Keller wieder verlassen.

Am Samstagmorgen gegen 01.20 Uhr wurde in Römhild, Viehmarkt der Zigarettenautomat gesprengt und offensichtlich die Bargeldkassette entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

In der Nacht von Donnerstag (23.05.2019) auf Freitag hatte eine 56-Jährige ihren Pkw Mazda in Masserberg, Hauptstraße geparkt und musste dann feststellen, dass Unbekannte das komplette Fahrzeug zerkratzt hatten. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro beziffert.

Ein 40-Jähriger hatte seinen Pkw VW auf dem Nettoparkplatz in Hildburghausen, Coburger Straße am Freitag (24.05.2019) gegen 17.00 Uhr geparkt und war einkaufen. In diesem Zeitraum stieß ein Unbekannter mit einem Einkaufkorb an das Fahrzeug und entfernte sich dann ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern vom Unfallort. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Am Freitagmorgen gegen 09.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Lastzugfahrer die Schleusinger Straße in der Ortslage Kloster Veßra. Nach bisher ungeklärter Ursache kam dann der 40-Tonnen-Lastzug nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die rechte Seite in den mit Wasser gefüllten Straßengraben. Der 19-Jährige wurde zur Behandlung ins Zentralklinikum Suhl gebracht. Die Ortsdurchfahrt war in beiden Richtungen für 6 Stunden vollgesperrt. Durch die ortsansässige Feuerwehr wurden Maßnahmen zur Eindämmung der auslaufenden Betriebsstoffes getroffen. Der Straßenbaulastträger musste an der Straße Ausbesserungsarbeiten durchführen. Die Bergung des Lastzuges erfolgte mittels schwerer Technik. Der entstandene Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr war ein Rettungswagen an der Schule in Hinternah im Einsatz und waren mit der Behandlung eines Kindes beschäftigt. Ein 73-jähriger Audifahrer will zu dieser Zeit das Schulgelände verlassen und pöbelt zunächst die handelnden Rettungssanitäter an, dann fährt er los und überfährt den Fuß des Sanitäters. Ohne sich weiter um den Sanitäter zu kümmern setzt der 73-Jährige seine Fahrt fort. Das Kind als auch der Sanitäter wurden im Krankenhaus behandelt.

Polizeilicher Sicherungseinsatz Die Landespolizeiinspektion Suhl führte am 25.05.2019 anlässlich einer angemeldeten Versammlung unter dem Motto "BZH in Stadt und Kreistag - Musik- und Redebeiträge für eine bessere Heimat" einen polizeilichen Sicherungseinsatz durch. Anmelder war der Gründer der rechtsgerichteten Wählergemeinschaft "Bündnis Zukunft Hildburghausen". Mehrere Thüringer Dienststellen unterstützten die Landespolizeiinspektion Suhl. An der Versammlung, die gegen 17.00 Uhr begann, nahmen etwa 150 Personen teil. Seitens dieser registrierte die Polizei insgesamt drei Straftaten, zwei Verstöße gegen § 86a StGB (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) und einen Verstoß gegen § 21 StVG (Fahren ohne Fahrerlaubnis). Es folgten entsprechende strafprozessuale Maßnahmen. Die Versammlung endete gegen 22.00 Uhr.

