Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugin nach unfallflucht gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Bereits am Samstag (11.05.2019) ereignete sich zwischen 10.00 Uhr und 10.35 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des A71-Center in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Ein unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte mit seinem weißen Transporter einen Hyundai und fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Frau mit Kind beobachtete den Unfall und informierte die geschädigte Hyundai-Fahrerin. Diese notierte sich leider nicht die Personalien der Zeugin. Da die Aussage der Frau für die Ermittlungen nötig sind, möge sich die Zeugin bitte bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell