Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Moped eine Runde gedreht

Schnellbach (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Donnerstag eine Simson aus einer Garage in der Nesselbergstraße in Schnellbach, drehten damit eine Runde und stellten danach das Moped im Ort ab. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

