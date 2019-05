Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand einer Gartenlaube

Schwarza (ots)

Am Freitag gegen 0.15 Uhr brannte aus bisher unbekannter Ursache eine Gartenlaube in der Nähe des Vereinshauses im Bereich "Auf der Großen Wiese" in Schwarza. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Verletzt hat sich niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Spezialisten der Brandursachen-Ermittlung der Kriminalpolizei Suhl haben die Ermittlungen aufgenommen.

