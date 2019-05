Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Technischer Defekt führte zu Brand

Hildburghausen (ots)

Am Donnerstag gegen 2.00 Uhr meldete die Rettungsleitstelle Suhl einen Brandalarm im Klinikum in der Eisfelder Straße in Hildburghausen. Die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr stellten einen technischen Defekt an der Elektrik im Kellerbereich fest, der zu einem Schwelbrand führte. Das schnelle Eingreifen verhinderte Schlimmeres. Der Sachschaden war glücklicherweise gering.

