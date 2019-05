Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Reurieth (ots)

Mittwochabend beabsichtigte ein 58-Jähriger, mit seinem PKW von Reurieth kommend auf die Bundesstraße 89 in Richtung Themar aufzufahren. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt einer 30-Jährigen Fahrzeug-Führerin und stieß frontal in die Seite ihres Autos. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro geschätzt. Zum Glück verletzte sich niemand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell