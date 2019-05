Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichendiebstähle

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Montag in der Zeit von 13.30 Uhr bis 20.00 Uhr die vorderen amtlichen Kennzeichentafeln eines VW und eines Opel, die auf dem Parkplatz des Klinikums in der Lindigallee in Bad Salzungen geparkt waren. Es ist möglich, dass weitere Fahrzeughalter betroffen sind. Personen, die ebenfalls geschädigt wurden oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

