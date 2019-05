Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenhütte brannte

Vacha (ots)

Eine ca. 15 Quadratmeter große Gartenhütte stand am Montagabend in der Henneberger Straße in Vacha in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass nur ein geringer Schaden von ca. 1.000 Euro entstand. Es ist nicht auszuschließen, dass während des heftigen Gewitters ein Blitz in das Dach der Gartenhütte einschlug und das Feuer verursachte. Verletzt wurde niemand.

