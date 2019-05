Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin befuhr am Donnerstag gegen 7.10 Uhr die Leonhard-Frank-Straße in Suhl und wollte an der Kreuzung nach links in die Würzburger Straße einbiegen. Nach Angaben der hinter dem Fahrzeug fahrenden 34-jährigen Opel-Fahrerin bremste die Unbekannte an der Ampel, die gerade auf gelb wechselt, plötzlich stark ab, sodass die Opel-Fahrerin auffuhr. Die Fahrzeugführerin setzte anschließend ihre Fahrt fort. Laut Angaben der Geschädigten handelte es sich um einen blauen PKW mit Suhler Kennzeichen, der von einer blonden Frau gefahren wurde. Zeugen, die Hinweise zur Unbekannten oder zum Verkehrsunfall selbst geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Suhler Polizei zu melden.

