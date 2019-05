Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallgeschehen

Dönges (ots)

Ebenfalls am 18.05.2019 ereignete sich ein weiterer schwerer Verkehrsunfall gegen 11:35 Uhr auf der B 84 zwischen Dönges und Marksuhl. Der Fahrzeugführer eines Autodrehkranes von Liebherr verliert in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass dieses auf die rechte Seite kippt. Dabei wird das Führerhaus stark beschädigt und der Fahrzeugführer schwer verletzt. Er wird mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Im Zuge der Bergung des Autokranes durch eine Spezialfirma, welche sich über mehrere Stunden bis in die Nacht hinein erstreckte, wird bekannt, dass das Fahrzeug Totalschaden in Höhe von ca. 250.000 Euro erlitt.

