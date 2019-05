LPI-SHL: Verkehrsunfallgeschehen

Landespolizeiinspektion Suhl

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am 18.05.2019 gegen 11.30 Uhr auf der Kreisstraße 9 zwischen Kupfersuhl und Etterwinden. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam ein Kradfahrer aus Niedersachsen mit seinem Suzuki Kraftrad in einer Linkskurve in Richtung Etterwinden nach rechts von der Fahrbahn ab und in weiterer Folge zu Fall. Der 74jährige, welcher mit einer kleineren Gruppe weiterer Kradfahrer unterwegs war, verletzte sich hierbei schwer am Kopf und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht.

