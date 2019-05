Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen gestohlen

Geisa (ots)

Zum Diebstahl von Kennzeichentafeln, welche an einem Pkw angebracht waren, kam es in der Zeit vom 17.05.2019, 20:00 Uhr bis 18.05.2019, 08:30 Uhr in Geisa in der Bahnhofstraße. Der Pkw war hier auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Wer sachdienliche Hinweise zum Diebstahl machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bad Salzungen unter der Nummer 03695 / 5510 oder jeden anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell