Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Folgen

Suhl (ots)

Am 18.05.2019 kam es in Zella-Mehlis, Magnus-Poser-Straße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 40jähriger Mann mit einem Ford mit HD-Kennzeichen die Straße. Er passierte dabei ein abgeparktes Fahrzeug. Der im Gegenverkehr befindliche 47jährige Fahrer eines Suzuki mit DA-Kennzeichen bemerkte dies zu spät. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt bei 7.000 Euro. Der Fahrer des Suzuki hatte sich vor Eintreffen der Polizei zu Fuß entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen führten schließlich zur Feststellung des Mannes. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. In der weiteren Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

