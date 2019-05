Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines Quads

Suhl (ots)

In der Zeit zwischen dem 16.05.2019, 12:00 Uhr und dem 18.05.2019, 09:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter ein Quad eines chinesischen Herstellers. Das Fahrzeug war in einer Garage in Zella-Mehlis, Insel untergestellt, das fahrbereite Quad wurde mit den angebrachten SM-Kennzeichen entwendet. Praktischerweise entwendete der Täter die in der Garage angebrachte Alarmanlage gleich mit. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.600 Euro. Wer Angaben zum Quad oder dessen Verbleib machen kann, meldet sich bitte beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369 225.

