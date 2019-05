Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines Fahrrades

Suhl (ots)

In der Zeit zwischen dem 17.05.2019, 20:00 Uhr und dem 18.05.2019, 10:00 Uhr wurde in Zella-Mehlis in der Feldgasse ein hochwertiges E-Bike entwendet. Das Fahrrad der Marke Cube war in einem verschlossenen Schuppen abgestellt, der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu diesem und entwendete das Fahrrad. Der Wert des Fahrrades wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Personen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, melden sich bitte beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369 225.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

