Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrt unter berauschenden Mitteln

Suhl (ots)

Am Freitagmorgen um 10:35 Uhr wurde ein 40jähriger Fahrzeugführer in Struth-Helmershof einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei verdichteten sich die Anzeichen, dass er seinen Opel Corsa unter der Wirkung berauschender Mittel führt. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte die Vermutung, so dass sich eine Blutentnahme im Klinikum erforderlich machte.

