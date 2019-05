Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogenfund

Suhl (ots)

Am Freitagmittag wurde ein amtsbekannter 22jähriger Meininger am Bahnhof in Meiningen einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei fanden die Kollegen eine geringe Menge Betäubungsmittel und stellten diese sicher.

