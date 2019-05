Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht, Verursacher gesucht

Suhl (ots)

Am Donnerstagnachmittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz in der Pfarrstraße in Suhl ein dort abgestelltes Fahrzeug. Der unbekannte Verursacher flüchtete anschließend, ohne sich weiter um den Schaden an dem geparkten Fahrzeug zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Suhl unter der Telefonnummer 03681-3690 zu melden.

