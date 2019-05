Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit zwei Verletzten

Suhl (ots)

Zwischen Suhl und Schmiedefeld kam es am frühen Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Volvofahrerin verlor auf der regennassen Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte links mit der Leitplanke. In der weiteren Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Sie selbst erlitt leichte Verletzungen, ihre 27-jährige Beifahrerin wurde allerdings bei dem Unfall schwer verletzt. Beide wurden ins Klinikum gebracht. Ein weiterer 28-jähriger Mitfahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Anne Abraham

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell