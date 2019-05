Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Getankt und nicht bezahlt

Themar (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte der noch unbekannte Fahrer eines PKW Volvo am 10.05.2019 gegen 11.55 Uhr an der Tankstelle in der Hildburghäuser Straße in Themar Diesel- Kraftstoff im Wert von ca. 30 Euro getankt. Anschließend fuhr der Volvo-Fahrer vom Gelände der Tankstelle, ohne die Rechnung zu begleichen. Vom Kennzeichen des PKW sind lediglich die Buchstabenfragmente SM-... bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Tankbetrug oder zum möglichen Täter machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell