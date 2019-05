Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Ladendiebstahl erwischt

Schleusingen (ots)

Eine junge Frau hatte am 16.05.2019 gegen 15.45 Uhr in einem Supermarkt in Schleusingen Waren aus dem Regal genommen und in ihrem mitgeführtem Kinderwagen versteckt. Anschließend verließ sie den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Bei der Tat wurde die Frau beobachtet und konnte gestellt werden. Ausweispapiere führte die Diebin nicht bei sich, sodass die Identität durch die Polizei geprüft werden musste. Anzeige wegen Ladendiebstahl wurde erstattet.

