Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drei Fahrzeuge in Verkehrsunfall verwickelt

Römhild (ots)

Der Fahrer eines PKW VW Golf war am 15.05.2019 gegen 9.20 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Griebelstraße in Römhild unterwegs. Aus Unachtsamkeit erkannte der Golffahrer den vor ihm fahrenden PKW Renault zu spät und fuhr leicht auf diesen auf. Durch die Kollision wurde außerdem ein am Straßenrand geparkter PKW Audi Q3 beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.200 Euro.

