Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Eisfeld (ots)

Am 15.05.2019 gegen 22.20 Uhr sollte die Fahrerin eines PKW Ford in Eisfeld von der Polizei angehalten werden. Die Ford-Fahrerin kam den Aufforderungen der Polizei nicht nach und flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt durch das Stadtgebiet von Eisfeld konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Schnell war klar, warum die 54-jährige Frau flüchtete. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Weiterhin war die Frau nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell