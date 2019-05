Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Roller umgestoßen

Schmalkalden (ots)

Ein noch unbekannter Fahrer eines VW beschädigte am 15.05.2019 gegen 10:00 Uhr beim Rückwärtsfahren einen abgestellten Motorroller. Der PKW Fahrer stieg nach der Kollision auf einem Parkplatz in Schmalkalden, Haindorfstraße, aus seinem Fahrzeug und hob das Zweirad auf. Anschließend verließ er pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Roller entstand beim Umfallen Sachschaden.

