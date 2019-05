Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Vacha (ots)

Bereits am Freitag, dem 08.05.2019 hat sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Alten Kabelwerk" in Vacha ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich der Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Der Fahrer eines PKW Ford stellte den PKW gegen 09.00 Uhr auf dem Parkplatz für ca. eine Stunde ab. Später wurde festgestellt, dass ein anderes Fahrzeug gegen den Ford gefahren war und fast die gesamte Beifahrerseite beschädigt hatte. Aufgrund der vorgefundenen Spuren hat es sich vermutlich um ein blaues Fahrzeug gehandelt. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Personen, die zu diesem Unfall sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0.

Thüringer Polizei

