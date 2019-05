Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Keller angegriffen

Eisfeld (ots)

Nachdem am Wochenende bereits ein Einbruch in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Werra-Aue in Eisfeld zur Anzeige gebracht wurde, mussten die Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen am gestrigen Tag weitere drei Einbrüche in Keller desselben Mehrfamilienhauses aufnehmen. Bei zwei Kellerverschlägen hatten der oder die unbekannten Täter die Schlösser zerstört und die Keller geöffnet. Aus einem dieser wurde ein Karton mit diversen Gegenständen im Wert von ca. 50 Euro entwendet. Bei dem dritten Kellerraum wurde lediglich der Schließmechanismus des Schlosses beschädigt. Der verursachte Sachschaden kann derzeit nicht konkret benannt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Taten oder zu möglichen Tätern geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell