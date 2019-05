Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug von Fahrbahn abgekommen

Hinternah (ots)

Am 13.05.2019 gegen 14.55 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Opel die Landstraße von Hinternah in Richtung Schleusingerneundorf. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Hydranten und einem Leitpfosten, bevor das Fahrzeug wieder auf der Straße zum Stehen kam. Durch den Zusammenstoß mit dem Hydranten wurde der gesamte Unterboden des PKW Opels beschädigt, sodass Öl auslief, was durch die Feuerwehr gebunden werden musste. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt.

