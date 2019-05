Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Eisfeld (ots)

Unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln der Eingangstür und mehreren Fenstern in die Räumlichkeiten einer Gaststätte am Bahnhof in Eisfeld einzubrechen. Sowohl die Fenster als auch die Tür hielten stand, sodass der oder die Täter nicht in das Gebäudeinnere gelangten. Die Tat wurde in der Zeit vom 12.05.2019, 16.15 Uhr, bis 13.05.2019, 9.30 Uhr, verübt. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern oder zur Tat selbst machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell