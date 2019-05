Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad aus Keller gestohlen

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter hatten in der Zeit vom 11.05.2019, 8.45 Uhr, bis 12.05.2019, 20.45 Uhr, ein Fahrrad aus einem Keller eines Einfamilienhauses in der Luxemburg-Straße in Hildburghausen entwendet. Das Damenfahrrad mit einem Korb am Lenker vom Hersteller Hollandrad war durch seine Besitzerin mit einem Schloss an einer Bank in dem Gemeinschaftskeller angekettet worden. Das schwarze Rad ist am Rahmen mit Blumen bemalt und hat einen Wert von ca. 500 Euro.

