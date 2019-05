Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreister Ladendiebstahl

Schmalkalden (ots)

Am 13.05.2019 gegen 10.00 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt Steinerne Wiese in Schmalkalden. Ein 15-Jähriger betrat den Supermarkt, entnahm aus der Verpackung Bluetooth-Lautsprecher und entfernte die Diebstahlssicherung. Anschließend steckte er diese in seine Hosentasche. Durch das Personal wurde dies beobachtet. An der Kasse wurde der 15-Jährige durch das Personal aufgehalten und kontrolliert. Hier wurde festgestellt, dass er einen weiteren Lautsprecher und eine Powerbank eingesteckt hatte ohne diese zu bezahlen.

