Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildunfall

Unterbreizbach (ots)

Von Räsa in Richtung Sünna fuhr am Freitag, um 04:45 Uhr ein Pkw BMW als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Durch den folgenden Aufprall wurde das Reh auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo ein weiteres Fahrzeug über das Reh fuhr. Das Reh wurde dabei getötet. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro.

