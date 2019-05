Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped geklaut

Schweina (ots)

Ein grünes Simson S 51 wurde durch unbekannte Täter in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag in der Eisenacher Straße in Schweina entwendet. Hierzu schlugen sie eine Fensterscheibe im hinteren Teil einer Garage ein, stiegen in den Innenraum und öffneten das Garagentor. Über eine Wiese schoben dann der oder die Täter das nicht fahrbereite Moped in Richtung Straße. Das S 51 hatte einen Wert von ca. 700 Euro. Der Schaden am Fenster beträgt ca. 300 Euro.

