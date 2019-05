Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrertür auf und rums

Tiefenort (ots)

Die Fahrerin eines Pkw Hyundai parkte diesen am Samstag, um 08:45 Uhr vor der Sparkasse in Tiefenort. Dann öffnete sie die Fahrertür und übersah dabei einen von hinten kommenden VW Passat. Bei der anschließenden Kollision entstand am Hyundai ein Schaden von ca. 3.000 Euro und am VW ein Schaden von ca. 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell