Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren mit Drogen im Blut

Suhl (ots)

In den frühen Morgenstunden des 11.05.2019 wurde gegen 2:30 Uhr in der Auenstraße in Suhl eine 36jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Landkreis Hildburghausen mit ihrem Pkw VW einer Verkehrskontrolle und insbesondere einer Kontrolle ihrer Fahrtüchtigkeit unterzogen. Der Atemalkoholtest verlief noch zu Gunsten der jungen Dame negativ, der Drogenvortest jedoch positiv auf Amphetamine. Zur konkreten Bestimmung der Art und Mengen der Sustanz im Körper wurde eine Blutentnahme duch die kontrollierenden Beamten angeordnet. Bestätigt sich das Ergenis des Vortests, so hat die betroffene VW-Fahrerin mit einem Bußgeldverfahren zu rechnen. Des weiteren ergeht eine Mitteilung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde, da die Frage geklärt werden muss, ob die Verkehrsteilnehmerin perspektivisch noch Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum führen darf.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell