Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Suhl (ots)

Am Samstag, den 11.05.2019 kam es gegen 22:25 Uhr erneut zu einer Sachbeschädigung im beschaulichen Suhler Ortsteil Neundorf. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Straße An der Hasel beschädigt. Bereits am vergangenen Wochenende war dieses Objekt das Ziel von Vandalen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auch diesmal auf ca. 250,00 EUR. Wer Hinweise zu dem / den Tätern oder ungewöhlichen Personenbewegungen in der Ortlage machen kann, wird gebeten, sich beim Inspektionsdienst Suhl unter Tel. 03681-3690 zu melden.

