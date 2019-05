Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Zella-Mehlis (ots)

Am Samstag, den 11.05.2019, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:35 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des A71 Centers in Zella-Mehlis ein Verkehrsunfall, in dessen Folge der Unfallverursacher den Unfallort verließ, ohne seine Angaben zur Schadensregulierung zu hinterlassen. Der Unfallverursacher aus Suhl soll hierbei mit seinem Renault Transporter einen abgeparkten Pkw Hyundai mit Ilmkreis-Kennzeichen beschädigt haben. Hinweise zu diesem Unfall, insbesondere die Personalien der Zeugen, welche der Unfallgeschädigten das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs vor Ort mitteilten, nimmt die Polizei unter Tel. 03681-3690 jederzeit entgegen.

