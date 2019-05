Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Transporter aufgebrochen

Suhl (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag mehrere Transporter einer Firma in der Johann-Wendel-Straße in Suhl auf und stahlen aus diesen diverse Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Auch der durch die Aufbrüche entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681-3690 zu melden.

