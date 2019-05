Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

Moorgrund (ots)

Am 09.05.2019, 12.30 Uhr kam es in der Meininger Straße in Witzelroda zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Fahrer eines PKW Dacia befuhr die Meininger Straße und wollte nach links in Richtung Bad Salzungen abbiegen. Er musste aber aufgrund der Verkehrslage anhalten. Die 20-jährige Fahrerin des nachfolgenden PKW bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Dacia auf. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

