Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren unter Drogeneinfluss

Bad Salzungen (ots)

Polizeibeamte der Einsatzunterstützung aus Suhl kontrollierten am 09.05.2019 gegen 12.00 Uhr in der Erzberger Allee in Bad Salzungen einen PKW Audi. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem 41-jährigen Fahrer typische Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum. Ein Atemalkoholtest verlief negativ. Eine Drogentest verweigerte der Audi-Fahrer. Aufgrund der Anzeichen für BTM-Konsum ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Die Blutprobe wurde im Klinikum Bad Salzungen entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

